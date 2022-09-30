行政院29日正式宣布將於10/13解除禁團令，長榮航空直營旅行社「長汎假期」為歡慶解封，特別推出「飛向世界，玩樂無敵」國外遊程優惠活動。長汎假期副總陳崇銘表示，即便疫後萬物皆漲，仍推出10月28日前報名指定行程，4人同行最高折1萬元的激省活動，並加碼優惠給長汎老客人，如持有優惠抵用券，可再多享最高2,000元的折抵，合計可省1.2萬元。

長榮航空即將於10月25日開航米蘭、11月3日開航慕尼黑兩條新航線，首航消息一釋出，立刻獲得旅客熱烈詢問，而目前也因應海外旅遊開放在即，成為最搶手的熱門旅遊地！

長汎假期推出搭乘長榮航空直飛米蘭「FUN遊義大利五鄉地10日」含稅價只要$68,900；而利用慕尼黑新航線所推出的「特選德瑞義湖光山色10日」含稅價也只要$68,900，除了價格經濟實惠，也是旅客們前往歐洲旅遊的最佳首選。

在國際油價上揚，機票燃油費用調漲之際，日圓適逢超低匯率，赴日旅遊費用不升反降，長汎假期日本旅遊團指定日期超優惠！

「戀上北海道輕旅行5日」含稅售價只要$33,900起；「戀上東京輕井澤旅行5日」，含稅價也只要$32,900起！想念日本的溫泉、美食。另外，想自由自在逛街購買日本迷人小物、藥妝，另外還有個人東京自由行，三天兩夜也只要$11,900起！

長汎假期特別推出深入泰國秘境行程「北碧秘境巡禮5日」，入住桂河水上屋，除了享受大自然芬多精，還可體驗竹筏漂流等水上活動，六人成行只要$33,900，還可以再享有第四人折5,000的優惠。

東南亞自由行方面推出「泰國時尚自由行4日」，精選入住曼谷市區交通便利的設計酒店，搭配五星級長榮航空來回機票，只要$17,450。另外，想前往海灘度假，可選擇菲律賓宿霧薄荷島、印尼峇里島，讓迫不急待想出國放鬆的旅客們一解旅遊相思之苦！