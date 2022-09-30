大陸觀察者網9月30日報導，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，俄氣）30日在Telegram上宣布，「西伯利亞力量」天然氣管線已完成檢修，並恢復對中國輸氣。此外，即將取代目前已被暫停輸往歐洲「北溪-2」管線的「西伯利亞力量-2」管線，已完成可行性研究，俄羅斯將在兩年內開始，途經蒙古國、通往中國建設該項目。

俄氣聲明稱：「『西伯利亞力量』管線的例行維護工作已經結束。今天已按計畫恢復了天然氣運輸。」

此前，「西伯利亞力量」管線的天然氣運輸在9月22日至29日期間暫停。

2014年5月，大陸中石油集團和俄氣簽署為期30年的《中俄東線供氣購銷合約》。中俄東線的氣源來自俄羅斯遠東地區的科維克金、恰揚金等氣田，經由俄境內「西伯利亞力量」管線，首期按每年50億立方米供氣，2025年前將達到每年380億立方米供氣量。2019年12月2日，中俄東線天然氣管線正式投產通氣，輸氣量逐年增長。

塔斯社指出，根據該合約，「西伯利亞力量」管線設備和系統每年進行兩次例行維護，分別在春季和秋季。

報導稱，俄對中天然氣輸送量經常超出合約，日輸氣量從今年1月到8月增加了60％，「西伯利亞力量」9月10日還刷新了其日出口量最高紀錄。

據悉，來自俄羅斯的天然氣供應今後預計繼續增長。去年，俄氣通過「西伯利亞力量」向中國供應了103.9億立方米的天然氣，比一年前多了2.5倍。分管能源工作的俄副總理諾瓦克9月表示，今年「西伯利亞力量」輸氣量可能增至約200億立方米。俄氣公司副董事長奧列格·阿克蘇京（Oleg Aksyutin）也表示，從2023年1月1日起，該公司將根據現有合約增加對中國的天然氣供應。

此外，「西伯利亞力量-2」天然氣管線專案日前也有了新消息。今年7月，蒙古國總理奧雲額爾登在接受《金融時報》採訪時透露，俄羅斯將在兩年內開始建設途經蒙古國、通往中國的「西伯利亞力量-2」管線，並稱該項目已經完成可行性研究。俄方稱，它或將取代目前已被暫停的「北溪-2」管線。

另據中國外交部消息，9月15日的中俄蒙三國元首第六次會晤上，三方確認《建設中蒙俄經濟走廊規畫綱要》延期5年，正式啟動中蒙俄經濟走廊中線鐵路升級改造和發展可行性研究，商定積極推進中俄天然氣管線過境蒙古國鋪設項目。