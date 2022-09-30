第二次世界大戰後期，當時台灣作為作為軸心國（大日本帝國）的屬地，因島上設有日軍軍事基地，而被同盟國陣營設定為轟炸目標。1945年2月，美軍轟炸南台灣疑似軍事重鎮，其中也包含潮州莊、萬丹莊等日本重視之聚落在內。

由於美軍大規模的轟炸，讓潮州與萬丹一帶都出現許多戰鬥機低空掃射的傳說，以及大砲轟炸防空洞之說，造成許多老人家深刻記憶中，都有著難以忘懷痛苦之源。然而，民間信仰也在此時催化出療育作用。

大家比較熟知的，是萬丹市區的萬惠宮媽祖，在當時顯靈手拿炸彈，拯救萬民的傳說，而那顆未爆彈也屹立在萬惠宮廟埕至今。然而，在萬丹郊區的保長厝莊，當時莊民們有夢到莊內的萬丹大將廟主祀神，陳將軍，用祂的神衣為百姓擋砲火。等到轟炸機過後，莊民們開始議論這場夢境，不過也有人不相信此事，於是莊民們到大將廟去，看到陳將軍的衣服完好，根本無損。正要將此事當作一場夢時，突然神衣在眾人面前化為灰燼，大家才拜伏稱信。

隨著日本宣告投降，當時大將廟的主事者與保長厝耆老都夢到陳將軍託夢，夢到陳將軍聖諭，即因陳將軍生前衛國有功，百年來守護萬丹功德圓滿，玉帝將晉陞為城隍爺，也預言屏東將會脫離高雄稱為一個縣。之後，又有瘖啞人士受陳將軍將領附身，宣告陳將軍即將晉陞城隍城隍之事。於是，在萬泉寺住持邱萬對、地理師簡朝宗與諸位鄉紳、萬丹莊民的努力下，終於建成新廟，也就是今天的萬丹城隍廟。陳將軍晉陞陳府城隍，永遠庇佑萬丹鄉民。

作者宇泰本名毛帝勝，國立成功大學歷史學系博士候選人

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