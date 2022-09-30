台鐵局長杜微今晨赴玉里及富里視察鐵路復駛及公路接駁辦理情形。（台鐵提供）

台鐵東線鐵路因地震受創，啟動類火車接駁，通勤民眾感受不便。台鐵漏夜搶修，逐段搶通，花蓮到玉里間受損路段已全數修復，今天起恢復發車，花東間類火車階段性任務完成退場，目前只剩玉里到富里18.8公里還在搶修，採公路客運接駁，希望明年春節前全線搶通。

台鐵表示，花東線受震災影響停駛區段縮短為玉里到富里，該區段並辦理公路接駁，接駁車於火車到站後立刻開行，班次充足，旅客由台東至台北約5小時餘（含接駁車車程50分鐘）即可抵達，原花蓮到玉里、台東間類火車客運則不再開。

台鐵局長杜微今晨赴玉里及富里視察鐵路復駛及公路接駁辦理情形，感謝台鐵同仁努力不懈，使搶修得依計劃順利進行，台鐵將持續辦好震災修復前接駁的工作，也謝謝公路總局、客運業者及路警的大力協助。台鐵說，中斷期間，希望旅客包容，目標希望在明年農曆春節前搶通。

918強震，造成花蓮到台東間鐵路11處軌道挫屈、3處鐵路橋嚴重受損，台鐵局南、北兩端同步搶修，已逐步恢復，不過新秀姑巒溪鐵路橋受損嚴重，要耗費時間修復。