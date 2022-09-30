民進黨重返執政以來，有太多機會能在民意授權下，讓社會有更多向上、向善的正能量；但走到今日，這個政府已讓權力慾望，淹沒當年爭取政黨輪替的初心。她用人唯親，破壞政府體制；她無視行政中立，讓國家機器為政黨服務；她操控媒體，裂解第四權的制衡。從人才、體制到外部監督的崩壞，讓台灣已從民主進步，徹底走向民選獨裁之路。

近來，有個新聞事件，足以作為觀察民進黨政府百病叢生的縮影；而新聞主角，就是與層峰交好的媒體人。

這位媒體人近年一再專訪陳時中，歌功頌德，幾乎快把人捧成神。時至今日，當陳時中參選市長，他為協助辯護阻擋疫苗採購的爭議，公然抹紅宗教，發動信仰毀滅戰；為協助打擊國民黨，他又捏造政敵不捐血是害怕驗血，也把不相干的路人扣上小三的帽子，對缺乏話語權的弱勢者，發動人格毀滅戰。

無論這位媒體人所言是真或假，整段過程，其實已演繹出民進黨政府，是如何任用聽話的親信，讓體制劣幣驅逐良幣；當執政爆出弊端，就讓本該監督政府的第四權把黑的洗成白。久而久之，這套模式幾乎成了執政勝利方程式。

見微知著，綜觀近期府院巨頭傳出涉入鏡電視申照案、農委會羅織抄襲醜聞追殺張善政、經濟部配合強索高虹安資策會資料，亦或警察大學隨選舉步調營造侯友宜偽造學歷假象，請問哪件事，不是在破壞政府體制？哪件事，不是假公濟私，以黨亂政？哪件事，不是利用媒體當打手，靠著政媒一條龍洗人民的腦、保自己的權？

用政治話來講，這套模式，就是執政者與權貴集團結合，用利益交換鞏固領導中心，利用媒體影響輿論的能力，對人民進行簡單粗暴的治理手段。

民選獨裁，儼然已成台灣民主的實質內涵；社會雖有官逼民反的聲音，卻也顯得蒼白無力。

蔡總統，你還記得當年「蔡主席」的初心嗎？如果記得，為何台灣向下、向惡的力量，會遠大於向上、向善？這位總統當初沒有智慧提起民主素養治國；現在的她，也沒有勇氣放下對權力的執念，終而讓本該可割可棄的治國模式，成為尾大不掉、盤旋國家上空的地縛靈。