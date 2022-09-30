徐定禎(前排中)在立院黨團首場挺18歲公民權記者會《苗栗隊挺青年，青年挺18》，呼籲11月26日一起返鄉投票。(摘自徐定禎粉專)

年底11月26日除了地方選舉投票外，還有18歲公民權複決公投。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎在臉書喊出民主挺18，返鄉投票吧！呼籲苗栗在地青年，11月26日一起用行動表達對18歲公民權複決公投的支持。

徐定禎今(30日)在臉書粉專表示，台灣是目前全球唯一仍將法定投票年齡設定為20歲的民主國家，年底的18歲公民權複決公投，也成為國際關注的焦點，11月26日要用一張張同意票，告訴全世界，台灣是強大進步的民主國家。

徐定禎接著指出，立院黨團首場挺18歲公民權記者會《苗栗隊挺青年，青年挺18》，就是由支持苗栗隊的立院黨團夥伴們共同號召，立法委員湯蕙禎聯合民進黨立法院總召柯建銘、羅致政粉絲團、立委沈發惠、賴品妤及苗栗在地青年，我們一起表達對年底公民權複決公投的支持，要用行動呼籲11月26日一起返鄉投票。

徐定禎點出，18歲公民權複決需要通過965萬張同意票的門檻，才能正式成立，這是憲政史上第一次修憲公民複決，我們堅守民主、進步的價值，立院黨團首場挺18歲公民權記者會，就是由支持苗栗隊的立院黨團夥伴們共同號召，呼籲返鄉投票，苗栗人要一起站出來，用行動翻轉苗栗，為青年爭取權益。