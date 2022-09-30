立法院三讀通過「警械使用條例」修正案，內政部長徐國勇今天表示，這次的修法放寬員警執勤時，如遇緊急狀況，可彈性運用警械以外的物品；遇到危急生命情形時，可不經鳴槍警告直接用槍，以符合實務所需。

徐國勇也表示，修法增設「警械使用調查小組」，藉由公正客觀專家學者協助調查用槍爭議案件；另外，當員警使用警械導致可能須賠償民眾權益的話，可適用國家賠償機制，讓員警不會因為用槍而需直接面對訴訟，強化對員警權益的保障。

內政部指出，警械條例自91年修正公布以來，已超過20年，考量近年來社會環境變化幅度大，警察執法時常有面對當事人持械抗拒的危機，使用警械後又常須面臨司法訴訟。因此，警政署105年即開始研議，對於警械使用不合時宜之處，進行全盤檢討修正。

內政部表示，這次修法有4大重點，分別是增加警械使用彈性，明定警察為達成任務，於緊急情況時，得使用警械以外的各種物品，彈性靈活運用，以符合勤務現場實際需要。

內政部說，第二是設置「警械使用調查小組」，釐清警察使用警械的妥適性及適法性，增訂設置「警械使用調查小組」，由內政部遴聘鑑識、法律、彈道、射擊、心理、精神醫學、行為科學等領域，或人權團體、警政團體、律師等專家學者或社會公正人士及第一線警察人員組成，調查警察人員使用警械致人死亡或重傷的爭議案件，以協助釐清真相，保障當事人權益。

第三，則是使用警械賠償適用國家賠償法。內政部說，由於員警執勤場所充滿危險，使用警械也容易面臨司法訴訟，對維護社會治安及員警士氣造成影響，加上現行員警執行職務所生損害賠償及損失補償採定額制，未能完全填補被害人所受損害或損失。

因此，這次修法針對警察違反警械使用規定侵害民眾權益的賠償，適用國家賠償機制，不僅讓用槍員警免於直接面對訟累，也更能保障民眾權益。

最後，內政部表示，修法讓使用槍械逕行射擊時機明確化，明文列舉員警執勤時，為保障自身或他人生命、身體之危急情形，得不經鳴槍警告，使用槍械逕行射擊，讓員警用槍不再遲疑，並兼顧人權之保障。