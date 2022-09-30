儘管蘋果公司比以往更早的在印度生產最新款iPhone，最大代工廠富士康也投資3億美元在越南擴建生產設施，但是行業研究分析師認為，iPhone的供應鏈在中國非常完備，蘋果對中國的依賴度依舊很高，僅僅要移出 10%的iPhone生產線，大概就要花8年時間，更不用說中國還有較為完善的基礎設施，蘋果要移出中國太難了。

據陸媒《鳳凰科技》引述彭博行業研究（Bloomberg Intelligentce）分析指出，「由於中國占全球智慧手機製造產能的70%，經銷商也佔全球出貨量的一半，中國有大量的本地零部件供應商，這很難複製，更不用說現代化和高效的交通、通訊和電力供應，這使得蘋果要擺脫世界第2大經濟體變得特別困難。」

該報告說，美國科技公司已在中國投資了20多年，投入了數百億美元才建立了複雜的生產鏈，為電子商務的繁榮提供必需的商品。解除這些聯繫可能需要同樣長的時間，並且可能會對已經遭受重創的全球經濟造成持久的損害。

相比之下，蘋果對中國的依賴明顯高於其他許多美國科技公司。例如亞馬遜、惠普、微軟、思科系統和戴爾也依賴中國生產服務器、存儲和網路產品硬體，但它們對中國的依賴程度遠低於蘋果。

此外，中國蓬勃發展的市場也使得美國供應商擁有較大的機會成本。數據顯示，過去4個季度，全球增長最快的20家晶片企業中，平均約有19家位於中國。

研究報告指出，中美貿易關係惡化、地緣政治衝突、疫情大流行下的封控措施、台海緊張關係，已成為各種與中國脫鉤案例的最新引爆點。雖然美國財政部長葉倫提倡「友岸外包」，但至今仍只是一個遠大卻完全未實現的野心。

根據中國商務部數據，截至2020年底，美國公司在中國直接投資達900億美元，儘管企業界提出脫鉤的說法，但2021年又增加了25億美元，而實際總數可能還更高，因為有些企業通過香港或開曼群島和維爾京群島等避稅天堂進行投資。加上美國在中國的科技供應鏈通常依賴台灣和中國的企業，進一步增加了依賴程度。

研究報告指出，如果拜登政府以目前採取雙管齊下的方法來削弱與中國的經濟聯繫，同時通過補貼激勵公司轉移生產，加上關稅和出口管制來懲罰對中國的投資。那麼到了2030年，整體美國科技行業對中國的依賴度可能會降低20～40%，對於硬件和電子製造商來說，可以在未來10年將其對中國市場的依賴度降低到 20~30%。