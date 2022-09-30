許維恩（左）與王家梁（右）自創品牌業績長紅，舉辦員工旅遊。（維恩原創提供）

許維恩（左）與康茵茵一同出遊。（維恩原創提供）

許維恩成立維恩原創公司後，今年2022年上半年業績正成長，為犒賞員工一起去拍攝YT影片順便員工旅遊，他們一行人搭遊艇賞鯨船出海賞鯨，結果一半以上的人都暈船，唯獨許維恩清醒還因此看到鯨豚，開心不已。

許維恩說，出海當天剛好是颱風經過台灣近海附近，出海之後剛開始風平浪靜，海象穩定，尋找鯨豚不只是經驗還要運氣，當航行到外海近颱風邊緣時，變成狂風巨浪，船長在航程中也很貼心提醒注意安全並關心他們的體況，船長擔心危險，詢問是否要繼續往前找鯨豚，還是就此放棄折返。因為有一半以上的人都暈船，有的吃了暈船藥昏睡、有的直接一上船就想吐躺平，所以當船長詢問，他們就馬上決定放棄了。

但是好運就是這樣開始的，當在折返途中，突然船長廣播說看到鯨豚了，當時只有少數工作人員及許維恩是清醒的，所以得到通知看到鯨豚時，只有許維恩一人開心的吶喊，真心呼叫鯨豚~~尖叫聲不斷。

他們這次員旅還發生一個笑話，就是下榻住宿的農場叫「高巢」，王家梁笑說：「當時聽到高巢兩字，一直以為是公司助理在開玩笑嗎？怎麼一直說高潮⋯高潮，女生們也太大膽了吧！原來是一個休閒農場名稱」