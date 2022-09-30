【立綱氣象報報】天氣晴朗溫差大 早出晚歸騎車保暖│中視晚間氣象 20220930

把握周末好天氣，下周又要變天了！氣象局指出，明（1）日天氣晴朗穩定，各地對流發展的機率跟範圍較小，僅東南部有零星降雨。而氣象主播戴立綱表示，下周二晚間到下周五（10/4-10/7）東北季風逐漸增強，溫度下降約8度，雙十節過後還會有更猛的冷空氣來襲。

氣象局指出，明日各地晴到多雲，迎風面的東南部及恆春半島有零星降雨，午後西半部山區也有陣雨，但因水氣較少，對流發展範圍小，雨勢也不會太大。

氣象局指出，明（1）日天氣穩定，各地對流發展範圍較小。（圖／擷取自氣象局官網）

溫度方面，明日白天偏熱且紫外線較強，高溫普遍為33至35度，氣象局針對5縣市發布高溫資訊，台北市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及南投縣，可能有局部36度以上高溫，各地早晚低溫在25、26度左右，雖感受舒適，但要注意早晚溫差。

氣象局明（1）日針對5縣市發布高溫資訊，可能出現36度以上高溫。（圖／擷取自氣象局官網）

中央氣象局預報員趙竑表示，預估未來一周熱帶擾動發展機率較低，颱風生成的機率不大，最近將是「風平浪靜」的情況，但要注意的是，下周將有東北風來襲。

氣象主播戴立綱表示，本周末到下周一天氣晴朗，日夜溫差大，下周二（10/4）東北季風增強，午後雲層變多，迎風面的北部、東部將會轉陰有短暫陣雨，下周三到下周五（10/5-10/7）溫度降幅約7、8度，直到下周六（10/8）高壓東移，溫度才會略微回升，在國慶連續假期過後，還會有更強冷空氣接近。