距離九合一大選僅剩不到2個月，各陣營動作也越來越頻繁。但如今有部台中街訪影片，路人們對現任市長盧秀燕不斷抱怨，事後卻被踢爆，該影片受訪民眾，竟是現任民進黨議員助理所假扮，引發軒然大波。

國民黨台北市議員徐巧芯在臉書PO文「有沒有風向台灣-特別企劃訪問到的路人長得跟民進黨議員的助理們長得很像的八卦」。她指出，該部影片在台中隨機採訪路人對台中市長選戰看法，其中有2名張姓、紀姓男子大酸「我不知道盧秀燕做了什麼」，一查發現，這2人竟然是現任台中市議員、也即將競選連任的張耀中助理。

徐巧芯質疑，節目名稱標明了「特別企劃」，代表已揭露是業配資訊，節目組可能也是無辜的受害者，問題在「是誰買了個業配」？

徐巧芯點名蔡其昌出面說清楚「是不是你或你的團隊出資？」，有沒有安排讓綠營助理去假扮一般民眾帶風向攻擊盧秀燕？

不少網友看到後也紛紛到張耀中臉書要求說明，但截至目前張耀中並未做出回應。