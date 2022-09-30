大陸觀察者網9月30日報導，自2020年6月，北斗三號全球衛星導航系統星座部署全面完成以來，這一自主可控的太空訊息基礎設施，如何在民生領域實現商用，始終是各方關注的焦點之一。「百度地圖」已正式從GPS切換為北斗優先定位，百度地圖智慧定位開放服務升級為百度地圖北斗定位開放平台，北斗衛星日定位量首次突破1000億次。同時在北斗賦能下，百度地圖日前還升級了車道級導航、車位級導航等功能。

百度方面提到，自北斗衛星導航系統上線運行之初，百度地圖就啟動了以北斗系統為基礎的地圖導航及定位服務，應用程度近年不斷加深。在北斗加持下，百度地圖的數據安全性、可靠性進一步提升。

一個多月前，「地圖可顯示台灣每個街道」的話題，曾登上熱搜，網友發現使用常用地圖軟體搜索，能看到完整顯示的台灣地圖，精確到街道紅綠燈，百度地圖甚至一度崩潰。

觀察者網報導，如今百度地圖不僅提供台灣衛星地圖服務，還新增覆蓋了台北101、日月潭、基隆港等百餘個知名地標及景區的360°全景照片，讓用戶能沉浸式飽覽寶島景色。

值得一提的是，無論是百度地圖、高德地圖還是騰訊地圖，能否使用北斗衛星進行定位導航，主要取決於用戶的手機晶片是否支持北斗衛星定位。

例如，騰訊客服就曾回復過，「騰訊地圖APP支持北斗定位，前提是您的手機硬體支持北斗定位。」