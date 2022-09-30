台中市長盧秀燕「鄉親來燕會」30日在清水舉辦，吸引近千名支持者到場力挺。（盧秀燕競選總部提供）

台中市長盧秀燕「鄉親來燕會」30日在清水舉辦，盧秀燕抵達現場與民眾握手致意。（盧秀燕競選總部提供）

台中市長盧秀燕「鄉親來燕會」30日在清水舉辦，盧秀燕抵達現場與民眾握手致意。（盧秀燕競選總部提供）

台中市長盧秀燕積極爭取連任，馬不停蹄舉辦多場「鄉親來燕會」，30日攜手市議長張清照在清水跟鄉親請託。盧秀燕表示，距離年底選舉剩不到兩個月，拜託海線鄉親繼續支持張清照議長，繼續守護台中，讓台中越來越好；近千名支持者高喊「凍蒜」，有信心打贏這場選戰！

市長盧秀燕與市議長張清照今晚在清水紫雲巖舉行「鄉親來燕會」，現場湧入近千名熱情支持者，包括盧秀燕競選總幹事、立委楊瓊瓔、國民黨台中市黨部主委顏文正、國民黨文傳會副主委鄭世維及多位基層里長均出席力挺。

盧秀燕牽起張清照的手細數政績，她表示，張議長過去4年大力支持各項建設，包括梧棲三民好宅、清水火車站跨站天橋打通前後站、鰲峰山公園新建停車場等等，以及高美溼地旁47年危橋「濱海橋」，也終於要迎來通車了。

盧秀燕提到，在市府團隊與張議長共同努力下，大型建設開不了工的要開工、完不了工的要完工，其中，海線第一座、斥資6億3000萬元打造的清水國民暨兒童運動中心在今年初開工，預計2024年8月完工；串聯台中港三井OUTLET、高美溼地及梧棲觀光漁港等景點，要打造台中海線觀光新路線。

「起厝起一半、師傅毋通換！」張清照強調，4年前他與盧市長喊出「建設最有力，服務最用心」，努力解決海線長久以來的問題，懇請鄉親繼續支持，也承諾未來會持續打拚，與盧市長合作爭取更多重大建設在海線，讓清水、沙鹿、梧棲成為真正台中市副都心。

市長盧秀燕以市政為優先，目前利用下班時間與假日跑選務行程，近期陸續出席台中市各區「鄉親來燕會」，以及國民黨台中市議員聯合競選總部成立大會力拚連任，每場都受到在地鄉親的熱情支持，現場「凍蒜聲」均不絕而耳，展現藍營大團結氣勢。