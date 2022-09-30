寇世勳和劉引商雙雙入圍亞洲影藝創意大。（大愛提供）

台北電影獎影后劉引商，上（8）月中於夢中離世，享壽85歲，下周一將舉行告別式，而今日（30）電視台傳來好消息，劉引商生前和寇世勳一同演出的《你好，我是誰》入圍AAA亞洲影藝創意大獎2項大獎，劉引商入圍最佳女配角，寇世勳則入圍最佳男主角，

《你好，我是誰》是一部以「失智症」為主題的戲劇，由寇世勳飾演神經科醫師，劉引商則飾演寇世勳的失智症媽媽，動人的劇情加上真摯的演技，讓兩人紛紛入圍男主角和女配角的獎項。

首映記者會時剛好是疫情嚴峻期間，製作單位考量劉引商高齡的風險，考慮再三是否邀請出席，劉引商不但力挺也堅持要參加記者會，並且在記者會中告知大家她抗癌的心路歷程，沒想到最後還是不敵疫情，確診後在解隔的前一天，於睡夢中辭世，享壽85歲。

劉引商的告別式將在10月3日於第一殯儀館舉行，先前女兒也受訪表示，媽媽生前不喜張揚，也怕麻煩別人，因此家人會遵從她的心意，簡單莊嚴的幫她辦好最後一件事，告別式會在下午1點進行家祭，1點30分佛教誦經儀式，2點公祭，媽媽生前和佛教很有淵源，因此告別式會照佛教的儀式進行。