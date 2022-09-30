掃樓大戶再出手！搶在第三季底最後一天，台灣人壽今（30）日公告，砸下63億元，打包知名氣密窗大廠錦鋐企業位於桃園的廠辦大樓，總建物面積達3萬4,668坪。

高力國際今天表示，繼今年初國泰人壽標得桃園高鐵站前地上權開發案之後，高鐵青埔站周邊再傳出不動產交易。台灣人壽於今日(9/30)公告以63億元，向國內知名氣密窗大廠錦鋐企業購入桃園青埔廠辦大樓。

促成本案交易的高力國際台灣分公司副董事總經理黃正忠表示，本案標的座落於近期最火熱的航空城計畫、高鐵青埔特區及中壢工業區所圍繞的黃金三角產業聚落內，距離高鐵站僅約3分鐘車程，建物甫於2018年完工啟用，單層樓地板面積達2,000坪以上，為區域內稀有大面積且高規格的廠辦產品。

黃正忠表示，未來除了錦鋐繼續租用外，業已有國際知名廠商進駐，可為台灣人壽帶來長期穩定的租金收益，未來又有增值潛力，能以這樣的價格取得，相當有眼光。

根據高力國際的調查，高鐵青埔特區因其生活機能到位、軌道建設的串聯，近期區內商辦進駐率大幅提升，也吸引多家科技公司卡位，再加上國泰人壽站前商辦案、亞洲矽谷創新研發中心等開發案到位，未來將可望發展成為桃園重要的科技產業聚落，國泰青埔資訊大樓即吸引半導體設備大廠美商科磊進駐、國內網通設備大廠也有計畫於高鐵特區設立據點。

而距離本交易案最近的中壢工業區，因其區位絕佳、交通便利、人口稠密等優勢，長期以來都是工業廠商進駐首選。