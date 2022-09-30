新北市1名人妻不滿老公和小三到汽車旅館拍攝裸體大尺度照片，內容包含男方舔小三下體照等，她氣得要求2人賠償30萬元，小三和男方皆辯稱2人僅拍「水煙、裸露刺青及男女情慾」為主題的寫真，法官審理時認定，無證據證明小三在拍攝前就知道男方為已婚之人，故判男方賠償10萬元。

根據判決書指出，1名人妻和小昕（化名）於110年2月結婚，想到小昕卻從110年8月起和小三發生婚外情導致她和小昕離婚，她表示小三明知到小昕為已婚之人，小三還約小昕拍攝私密裸照，於社群軟體張貼2人全裸照片，還在文章並註稱「我在談戀愛」，小昕也上傳「我們可以飛」等，人妻氣得要求2人賠償30萬元。

小三辯稱，人妻截取聊天紀錄有誤，她有傳訊息是告知小昕是開玩笑的，且人妻斷章取義地指稱她勸誘並破壞人妻與小昕婚姻因而離婚，實在無理由，裸露照片是以「水煙、裸露刺青及男女情慾」為主題之寫真，拍攝時攝影師也在場，全程都是借位拍攝，她一開始並不知道會是大尺度的照片。

小昕表示，小三主動加他臉書好友後詢問能否加IG，說未來可以合作，第二次見面時就一起當模特拍攝寫真，他跟小三完全沒有曖昧之情，全程都是借位拍攝，第三次2人見面吃飯時，他就已經離婚，最後一次見面就是他和小三一起去夜店，但他並無肢體接觸，他有寫道歉信給人妻，對於拍攝裸露私密照一事他很抱歉，他和小三僅是合作夥伴。

法官認為，小昕和小三拍攝穿著煽情、幾近全裸之衣物照片屬實，且小昕頭部放在小三下體此行為已逾越一般男女正常交往之分際，小昕既與人妻結婚，在未取得人妻同意下，和小三拍攝此照片，與社會常情有違，又小昕曾寫道歉信表示，小昕承認與小三有親密行為，但因人妻提供的對話紀錄無法證明小三是知道小昕已婚才拍攝，故判男方賠償10萬元。