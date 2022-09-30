才在29日獲得合格證的中國商飛公司C919大型客機，其項目團隊隨即於30日獲得中國國家主席習近平的接見與讚揚，他說，中國大飛機承載著國家意志、民族夢想、人民期盼，要充分發揮新型舉國體制優勢，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。

據《新華社》報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平30日上午在北京人民大會堂會見C919大型客機項目團隊代表並參觀項目成果展覽，充分肯定C919大型客機研製任務取得的階段性成就。

習近平強調，讓中國大飛機翱翔藍天，承載著國家意志、民族夢想、人民期盼，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持安全第一、質量第一，一以貫之、善始善終、久久為功，在關鍵核心技術攻關上取得更大突破，加快規模化和系列化發展，扎實推進製造強國建設，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。

習近平在人民大會堂會見項目代表團時表示，「你們是國家棟樑、英雄功臣，在你們努力下，大飛機項目取得了可喜成就。要聚焦關鍵核心技術，繼續合力攻關。要把安全可靠性放在第一位，消除一切安全隱患。大飛機事業一定要辦好！」隨後，習近平等來到人民大會堂河北廳，參觀C919大型客機項目成果展覽，聽取大型客機設計、製造、試驗、試飛、適航等有關方面的介紹。

報導說，這次出席活動的中共領導人還包括中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，以及丁薛祥、劉鶴、王勇、何立峰等人。

C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，於2007年立項，2017年首飛，2022年9月完成全部適航審定工作後獲中國民用航空局頒發的型號合格證，將於2022年底交付首架飛機。