「廣宇江南」位於台北矽谷核心 享內湖利多抗跌保值

由廣宇建設投資興建的「廣宇江南」基地位於江南街71巷內，座落台北矽谷核心，忠泰房屋協理張智傑直言「這是內湖區生活機能最好的地方」，此區超過6千間的國內外企業進駐，且鄰近內湖人廚房的江南街，生活機能十分完善。「廣宇江南」為綠建築指標，採用優質建材讓住戶放心，成為當地換屋族群夢寐以求的首選。

內湖科學園區被稱作台北矽谷，從民國90年發展至今，除了周邊的生活機能愈發完善，更以超過6000家國內外企業進駐的態勢，創造就業機會多元的盛況。忠泰房屋協理張智傑表示，「廣宇江南」緊鄰內湖科學園區，基地位置是內湖裡最好住的一個區塊，且與多數人通勤方向相反，解決了長期以來困擾的塞車問題。除了從民權大橋、麥帥二橋到國道一號等交通樞紐的阡陌布局外，也鄰近捷運文湖港墘站與文德站，讓住戶有多元的通勤選擇。

忠泰房屋協理張智傑表示，「廣宇江南」緊鄰內湖科學園區，基地位置是內湖裡最好住的一個區塊。(圖/截取自youtube)

被內湖人稱為「廚房」的江南街，儼然成為「廣宇江南」的美食後花園，步行3分鐘即可抵達家樂福及全聯福利中心，且附近公園綠地多樣，包含食衣住行育樂的全方位無死角，在方圓一公里內便能滿足生活百態。

「廣宇江南」除了地理位置優越，在建材的選用也以住戶的角度出發。建材達到銀級綠建築指標，隔間採用最新的「預鑄輕質混凝土板」ALC材料，防火和隔音效果有別於傳統方式，而且能承受更高重量；結構的部分則選擇APLUS鋼筋固定座，在緊密灌漿後，可有效將鋼筋的雙層板筋撐開，具有防潮與降低噪音的功能。

「廣宇江南」擁有內湖利多，改變舊有交通不便的命運，並在內湖科學園區的加持下，成為抗跌保值專區。近期吸引許多購屋族群的關注，也讓在地換屋者蜂擁而至，可見其生活機能與地理環境不可取代的優勢。「廣宇江南」讓人聯想到「上有天堂，下有蘇杭」的美談，引用「江南」象徵富饒與優渥的生活實至名歸，相信住戶不僅能享有通暢交通，亦能在生活便利的慢活中，找出自己的愜意步調。

【廣宇江南】

27~39坪・幸福新建築

❖ 廣宇建設｜忠泰房屋

❖ 接待中心｜堤頂大道二段與瑞光路316巷交叉口

❖ 精緻登場｜02-2657-8338