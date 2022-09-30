陳漢典用力吸聞牛皮味的表情非常生動。 (翻攝自陳漢典YouTube)

模仿萬花筒陳漢典，學丟丟妹在臉書開直播？「樓頂揪樓咖、阿母揪阿爸，拍勢！今天不賣海鮮也不賣牛肉，今天改賣小金牛…」豁出去扯嗓子叫賣的氣勢跟本尊如出一徹，下一秒又敬禮裝可愛說：「丟丟妹是我、我是丟丟妹」，影片上架後網友看到笑翻，留言：「新角色耶！」、「太像了」、「太可愛了」、「應該會被丟丟妹打」。

今年5月開始擔任羅德皮件的宣傳大使的陳漢典，替德國品牌小金牛拍攝宣傳短片，連三彈模仿新角色推薦皮革產品，第一彈是模仿國師唐七陽介紹星座開運皮夾，第二彈是模仿行走費洛蒙妖獸子推薦送給伯父、女友的皮包，精湛演技讓許多網友敲碗期待第三彈，壓軸人物丟丟MAN一出場就笑翻一排網友。

為了即將開打的百貨週年慶檔期，陳漢典演起直播天后叫賣，在影片中推薦用「真港的牛皮」做的小金牛最耐用又便宜，還聞了一個皮夾說：「Good smell~有牛肉乾的味道」、「但是不能咬下去，不然牙齒會崩掉！」誇張的演技引來網友熱烈迴響，直白又有趣的詮釋了小金牛的最大賣點。