台北市長選戰白熱化，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強鼎立。媒體人吳子嘉預測認為，下周公布的台北市長選戰民調，蔣萬安領先沒有問題，大概30％出頭，黃珊珊應該是25％或26％，陳時中應在20％、23％左右居第三。他覺得，陳時中現在的策略，就是要拚到第二名，才不會發生「棄陳保黃」。

針對下星期《美麗島電子報》公布台北市長選舉民調，吳子嘉30日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》節目中預估，台北市長選戰民調，目前蔣萬安領先沒有問題，大概30％出頭一點點，黃珊珊應該是25％或26％，陳時中應該會低一點在20％、23％左右。其中陳時中的民調不可能再高了，因為他幾乎被資深媒體人周玉蔻搞掛了。而台北之戰的決勝點，就是陳時中有沒有可能重新擠回第二名。

吳子嘉認為，陳時中現在的策略，就是要拚到第二名。上一次台北市長選舉，國民黨丁守中拿到60萬票，因此蔣萬安要拿到70萬票才會贏，但是70萬票只有從黃珊珊、陳時中的選票中拿。但萬一發生「棄陳保黃」，黃珊珊如果拿到60多萬票，蔣萬安、黃珊珊兩人輸贏可能只差1、2萬票。

吳子嘉覺得，民進黨也希望能擠到第二名，棄保效應一定是棄第三名，但是不會棄乾淨，所以蔣萬安的選情，也是脆弱的領先。不過，挫咧等的人一定是陳時中，因為陳時中幾乎被周玉蔻搞掛了。