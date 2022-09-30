丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）本週無預警宣布，拔除4名王孫尼古拉王子（Prince Nikolai）、費利克斯王子（Prince Felix）、亨瑞克王子（Prince Henrik）以及雅典娜公主（Princess Athena）的頭銜，讓他們相當錯愕。王室專家透露，此舉將對英國新國王查爾斯施加壓力，促使他果斷對哈利、梅根採取行動。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online) 報導，82歲的瑪格麗特女王以「為了讓孫子們過更好的生活」為由，取消了次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的「王子」、「公主」頭銜。聲明指出，自明年(2023)1月1日起，尤阿金王子的後代只能用蒙佩扎（Monpezat）伯爵及女爵的頭銜，將是效法精簡君主制所做出的類似調整，暗示此舉與英國或其他歐洲王室的理想相呼應。

回到英國王室，2年前自願出逃的薩塞克斯公爵夫婦哈利、梅根，因為女王伊莉莎白二世去世後，查爾斯國王對兩人兒女亞契（Archie）、莉莉貝（Lilibet）的身分尚在考慮中。

值得注意的是，查爾斯一直把「內部瘦身」掛在嘴邊，專家示警，瑪格麗特女王的動作無疑是給他壓力，鞭笞他盡速完成計畫，包括哈利夫婦的未來、亞契兄妹的「殿下」頭銜，還有安德魯王子的去留。

王室財政專家、前議員諾曼·貝克(Norman Baker)表示，「數十年來，精簡王室的必要性愈趨明顯，且隨著丹麥等其他歐洲君主制國家這麼做，這種需求是肯定的。」

當丹麥瑪格麗特女王赴英國參加國葬時，此前就有人注意到她面對查爾斯格外熱情，推測兩人有討論過王室瘦身的作法。另一名王室專家丹皮爾(Phil Dampier)則稱，瑪格麗特向來果斷，而查爾斯是回想從教訓中學，按自己的步調做事，永遠不會拖延。「查爾斯會受到她的鼓勵，另一方面恐擔心做出太多決定，直到他看到哈利的新書和Netflix節目」

文章來源：Europe's royal revolution: How Queen of Denmark's bombshell decision to strip her grandchildren of their titles is latest in brutal cull of the continent's bloated monarchies... so will King Charles now follow suit?
英女王確切死因曝光 意外揭哈利遲2小時不堪內幕
平民王妃苦熬11年成狠角色 專家曝凱特「靠1招」收服公婆
新書大爆哈利、梅根脫英內幕 超敢提「5條件」遭女王狠拒

#丹麥 #瑪格麗特 #英國 #王室 #伊莉莎白二世