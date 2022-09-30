丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）本週無預警宣布，拔除4名王孫尼古拉王子（Prince Nikolai）、費利克斯王子（Prince Felix）、亨瑞克王子（Prince Henrik）以及雅典娜公主（Princess Athena）的頭銜，讓他們相當錯愕。王室專家透露，此舉將對英國新國王查爾斯施加壓力，促使他果斷對哈利、梅根採取行動。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online) 報導，82歲的瑪格麗特女王以「為了讓孫子們過更好的生活」為由，取消了次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的「王子」、「公主」頭銜。聲明指出，自明年(2023)1月1日起，尤阿金王子的後代只能用蒙佩扎（Monpezat）伯爵及女爵的頭銜，將是效法精簡君主制所做出的類似調整，暗示此舉與英國或其他歐洲王室的理想相呼應。

回到英國王室，2年前自願出逃的薩塞克斯公爵夫婦哈利、梅根，因為女王伊莉莎白二世去世後，查爾斯國王對兩人兒女亞契（Archie）、莉莉貝（Lilibet）的身分尚在考慮中。

值得注意的是，查爾斯一直把「內部瘦身」掛在嘴邊，專家示警，瑪格麗特女王的動作無疑是給他壓力，鞭笞他盡速完成計畫，包括哈利夫婦的未來、亞契兄妹的「殿下」頭銜，還有安德魯王子的去留。

王室財政專家、前議員諾曼·貝克(Norman Baker)表示，「數十年來，精簡王室的必要性愈趨明顯，且隨著丹麥等其他歐洲君主制國家這麼做，這種需求是肯定的。」

當丹麥瑪格麗特女王赴英國參加國葬時，此前就有人注意到她面對查爾斯格外熱情，推測兩人有討論過王室瘦身的作法。另一名王室專家丹皮爾(Phil Dampier)則稱，瑪格麗特向來果斷，而查爾斯是回想從教訓中學，按自己的步調做事，永遠不會拖延。「查爾斯會受到她的鼓勵，另一方面恐擔心做出太多決定，直到他看到哈利的新書和Netflix節目」