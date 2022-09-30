美國公布聯準會（Fed）最關注通膨指標，8月個人消費支出（PCE）物價指數遠超市場預期，10年期美債殖利率來到3.71%。美股周五（30日）3大指數開低，道瓊工業指數跌逾200點，那斯達克指數跌0.5%。

截至台灣時間21點41分，道瓊工業指數下跌210.9點（或0.72%），暫報29014.71點；那斯達克指數下跌61.79點（或0.58%），暫報10675.72點；標普500指數下跌24.39點（或0.67%），暫報3616.08點；費城半導體指數下跌17.15點（或0.73%），暫報2330.21點。

5大科技巨頭漲跌互見，微軟漲約0.5%，亞馬遜跌0.7%。觀察半導體類股，艾司摩爾跌超過2%，輝達、美光小漲，台積電ADR跌近1%，聯電ADR跌約0.5%。

美國8月PCE物價指數年增6.2%，低於前值修正後6.4%，但高於預期的6%。按月升0.3%，高於市場預期的0.1%，前值為-0.1%。

美國8月核心PCE物價指數年增4.9%，超乎預期的4.7%，增幅創今年4月以來最大，按月升0.6%，高於市場預期的0.5%。