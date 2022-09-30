民進黨台北市議員王世堅。（資料照片）

資深媒體人周玉蔻爭議不斷，日前狂打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親陳年緋聞，還波及無辜，造成的外溢效應，恐影響全台灣綠營選情。民進黨台北市議員王世堅認為，周玉蔻種種言行，踰越了社會的人性底線，社會已經做出嚴厲的定論！

對此，民進黨台北市議員王世堅30日在中視《庶民大頭家》表示，周玉蔻事件，社會已經做出定論，是非常嚴厲的，因為她種種言行，踰越了社會的人性底線，不應該去挑戰善良、挑戰慈悲。

王世堅指出，社會的裁決遠比其他所有的裁決都重要，台灣是民主法治國家，每一樣法律判決都必須經過法定程序。如果她言行踰越的部分要做什麼處分，都要有一定的法定程序，這一點任誰都沒辦法影響。

王世堅強調，社會也會給NCC壓力，用同樣的標準處理，不過要一時半刻作出裁定確實困難，但也不能拖，因為社會在盯，且社會的判決已出來了，非常嚴厲，而這個社會的判決是對的！