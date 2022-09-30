港星張智霖與袁詠儀是演藝圈著名的銀色夫妻，結婚21年始終恩愛如昔，令外界稱羨不已，不過夫妻倆結婚時沒舉辦婚禮，也沒拍婚紗，因此張智霖曾透露感到虧欠，現他直接把婚禮搬上舞台，在千人面前向袁詠儀告白「你就是我心中無與倫比的美麗」，讓現場的人都為之動容。

張智霖近日在《披荊斬棘》三公舞台上，和范世錡、張雲龍、Mike演唱蘇打綠名曲《無與倫比的美麗》時，唱到一半時突向觀眾表示「我曾經說過，我希望60歲的時候跟我太太補拍一張婚紗照，可是我想，為什麼我們還要等呢？」並直呼「今天，我特別想給她一個提早10年的婚禮」，接著大喊「袁詠儀！你就是我心中無與倫比的美麗」，讓現場上千觀眾嗨翻。

張智霖和袁詠儀都眼眶泛淚。(圖／取自披荊斬棘YouTube)

而穿著婚紗的袁詠儀早就眼眶泛淚站在舞台另一端，張智霖趕緊大步跑向她身邊，還一度哽咽唱不下去，最後替袁詠儀戴上象徵性的戒指，2人深情擁抱接吻，畫面感動不少網友，「太感人，這就是真正的愛情吧」、「這世上有幾個男人可以做到承諾～太感動了」、「太感動了，那一刻是開心的眼淚，這樣長久的愛，在現代已很難得」。