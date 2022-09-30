停車對許多菜鳥駕駛來說是個大難題，不過這名人妻卻做得神乎奇技。網紅「史佳霖喬韓森」表示，某日要開車出門時發現油箱見底，而上一個開車的人正是她的老公，害得她提心弔膽地開去加油站，而最後她也決定用超狂的停車方法，狠狠教訓老公。

「婚姻裡是不是該訂一條法律：把車子開到剩最後一格油的人，必需得加油，否則就槍斃」。網紅「史佳霖喬韓森」發文表示，日前開車出門時，發現車子的油箱見底，儀表板上的剩餘里程顯示0公里，而罪魁禍首就是上一個開車的老公。

她表示，當時日正當中，但在前往加油站的路上，她卻不敢打開冷氣，深怕最後的油量耗盡，會害自己得在大太陽底下推車，因此當她好不容易有驚無險地完成任務後，便決定回家給老公一個永生難忘的教訓，「換我把車停到讓他很難開出來」。

從她分享的照片可見，汽車右側車身和柱子間的縫隙，幾乎小到只能塞進一張紙，就連她下車確認時車子是否停妥時，也忍不住冒冷汗，文末她更自豪地說，「誰說女生不會開大車，5米的大車我一樣可以停到離柱子只差1mm」。

網紅停車技術精湛，車身和柱子的距離連一根手指頭也塞不下。（圖／翻攝自FB 史佳霖喬韓森）

貼文曝光後，引來超過1.6萬人按讚，網友忍不住留言驚嘆，「這技術真的神乎其技」、「車子的防撞雷達應該『逼』到快燒聲」、「要是再靠過去一點點，新台幣就飛走了XD」、「下次可以靠左停，讓他從副駕爬上去」、「看照片都不敢呼吸」。