坤悅（5206）今年一口氣推出4個預售案，包括年初已進場的彰化埔心「心里程」、928檔期的台中南屯區「坤悅君睿」，以及第四季將進場的烏日高鐵特區「新榮泉段」與后里區「文化段」案，總銷合計達75億元。法人表示，坤悅在台中的3個完銷案、總銷約21億元，力拚第四季交屋，獲利較去年翻倍可期。

其中，928檔期進場的「坤悅君睿」，基地位置在南屯區永春東三路近文心南五路，產品規劃45-47坪三房、49-58坪四房，以進口高檔建材與配備為訴求，主攻換屋族群，每坪開價58-63萬元，總戶數98戶，總銷32億元。

由於該建案位居八期重劃區，就在七期、五期、國美館特區與烏日高鐵站特區的核心地位，無論通往那一區皆僅需短暫車程，就近享受五大區域完善機能。據悉，該案成交單價逼近60萬元，創下八期重劃區的區域新高價。

坤悅表示，八期擁有豐樂、南苑、豐富三大公園，屬於低密度、高綠覆環境，是台中換屋族的最愛。而「坤悅君睿」散步5分鐘就到豐樂公園；除了立地條件稀有，高端住宅力求產品獨特性，「坤悅君睿」整體外觀建物採暖系色調，設計景觀陽台，社區前庭退縮16米步道，正臨南屯溪水岸景觀，享有45米的河岸棟距視野，形塑高綠覆宜居環境。

坤悅董事長陳丕岳表示，近來地震頻傳，坤悅結合甲級坤聯營造紮實底蘊，天翔三箭結構工法-耐震翼牆+1F加勁牆+1F外牆加厚，打造耐震建築，讓坤悅的客戶住得更安心。

陳丕岳表示，受到打炒房、升息等因素干擾，近期賞屋人潮確實變少，市場觀望氣氛濃厚，購屋族都在期待降價。但是，土地成本沒降、營造成本又居高不下，尤其是缺工問題無解，若台積電中科新廠明年動工，中部營建業缺工情況恐將更嚴重，因此房價很難降下來。

法人表示，坤悅台中3個完銷新案，包括大雅「雅樂」、南屯區「好時光」與東區「坤悅高飛」，總銷約21億元，若能順利趕在第四季完成交屋，每股獲利可望較去年的0.54元翻倍激增。

此外，坤悅明年預計插旗台中市太平區「仁平段」推新案，初估總銷達30多億元，將是區域指標新案。法人表示，坤悅明年主要營收來源是，台中市南屯區「心富郁」與東勢區「欣悅」兩個新建案完工交屋，總銷約27億元，明年獲利表現可望更優於今年。