30日晚間國民黨高雄市長參選人柯志恩在夢時代旁廣場舉辦「柯志恩大家族誓師大會」，現場上萬人到場支持高喊「柯志恩凍蒜！」，晚會結束後面對媒體詢問柯志恩數次在台上面露哽咽，柯志恩表示，總人數比預期來的多，看大家站在這個地方揮著國旗，突然間就有一種感受才會哽咽。

隨著離11月26日選舉愈來愈近，郭志恩30日晚間在夢時代旁廣場舉辦「柯志恩大家族誓師大會」，現場非常多支持著揮舞著國旗高喊「柯志恩凍蒜！」外，也有不少如前總統馬英九、前主席江啟臣、立委曾銘宗、鄭麗文、高金素梅、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等藍營大咖到場支持。

晚會結束面對媒體聯訪時，媒體詢問活動到後面愈來愈熱烈，統計總人數比預期來的多，柯志恩表示，也比她想的預期來的多，因為本身沒有特別預計，完全不知道會有多少人能夠站出來。

柯志恩接著說，非常謝謝不管到場人數有多少，大家會怎麼樣做比較，對柯志恩來說，夠願意站出來力挺她的、還有她們這些議員，都是心懷感恩之心。

媒體詢問柯志恩台上數度哽咽，柯志恩表示，自己的父母親，力挺她這樣的人，她們所給我的一切精神，又看大家站在這個地方，揮著國旗，突然間就有一種感動的感受，她說是哽咽拉，還沒有到哭，謝謝大家。

另外柯志恩在進場時，支持的民眾太過激動，差點將她包圍困住，柯志恩說，要不是高雄市副議長陸淑美在旁拉著她的衣服，她也不曉得該如何走出去。

柯志恩強調，她也感受到民眾非常的熱情，不斷的想跟她握手、並且給予她鼓勵、加油，這樣熱切的程度，她說也是超乎預期之外，她相信還是有很多沉默的聲音願意站出來，在給她們機會，她們未來會繼續加油。