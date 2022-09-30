民進黨台北市長候選人陳時中25日參加，由亞太青年協會和台大政治系系學會共同主辦的「與市長有約」講座，當陳時中與學生們打招呼喊「大家好，大家午安」，未料，現場卻一片安靜。前民進黨立委郭正亮表示，陳時中的年輕人支持度甚至輸國民黨台北市長參選人蔣萬安，當陳時中一本正經時，就會很無趣，比如今天他去台大政治系學會，他在現場可說「一點魅力都沒有」。

郭正亮30日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，陳時中至少要撐到第二名，因第三名就會被棄保，就會變得很難看，連帶會影響整個市議員選舉，所以得要撐住他的傳統盤。

郭正亮接著指出，他看到一個民調，陳時中對年輕人的吸引程度竟然只有8.5％，可說是全台灣民進黨候選人最低的票數。照理說，民進黨在20到29歲還是有相當的支持度，陳時中卻低到這種程度，不只輸蔣萬安，更不用講黃珊珊了，因為民眾黨得到年輕人的支持。

郭正亮分析說，這一次周玉蔻的事情，不僅打擊到中間選民，也打擊到很多婦女票，所以現在陳時中已經跌到谷底了，反彈變高的難度可說非常高。陳時中現在有兩個策略︰有關周玉蔻攻擊別人，可能打到他的迴力鏢，陳時中現在是一切都道歉，對方也不好再打這議題；當他一本正經時，就會很無趣，比如今天他去台大政治系學會，他在現場可說一點魅力都沒有。