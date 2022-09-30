隨著大陸各地新冠疫情反反覆覆，多種經濟活動因封控措施而無法進行，9月份服務業陷入萎縮，同時拖累多項經濟活動指數。高盛等多家投資銀行認為，中國防疫措施和不斷加劇的房地產滑坡對國內經濟持續造成損害，預料要到2023年中才會放寬新冠防疫限制。

據《華爾街日報》報導，大陸各地主管部門在10月份中共20大召開前收緊了防疫封控措施，使得包括零售業、餐飲業和運輸業在內的服務業活動受到衝擊。

中國國家統計局週五報告稱，衡量服務業活動指數從8月份51.9降至9月份的48.9。受服務業的糟糕表現拖累，非製造業採購經理人指數(PMI)從8月份的52.6降至9月份的50.6。該指數低於50表示經濟活動陷入萎縮。

報導說，服務業的疲軟凸顯中國政府刺激內需行動面臨困難，目前青年失業率徘徊在歷史高位附近，收入增長停滯不前，房地產市場亦持續低迷。經濟學家警告說，中國嚴格的疫情防控措施可能會抑制經濟活動反彈的可能性。許多人預測，今年最後一季中共會繼續實施嚴格的防疫措施。

據高盛(Goldman Sachs)提供的數據，截至本週五，實施某種形式封控措施的中國城市佔大陸GDP的比重為25%，低於一周前的28%。高盛與許多同行一樣，預計中國要到2023年年中才會放寬新冠防疫限制。

分析人士說，本週六開始的國慶黃金周假期居民消費與上年同期相比可能會下降。中國各地公共衛生機構發佈的防疫指南，其中呼籲公眾儘量避免出行，減少感染風險。

世界銀行(World Bank)和許多投行已將今年的中國經濟增長預期下調至3%或更低，與中國政府設定的5.5%左右官方目標相差甚遠。一些研究機構現預計中國經濟明年將增長4.5%左右，而早先的預測為5%甚至更高。

官方數據顯示，9月份官方製造業PMI從8月份的49.4升至50.1。之前該指數連續兩個月處於萎縮區域。接受調查的經濟學家曾預計9月份該指數為49.8。

儘管9月份製造業PMI好於預期，但鑒於全球衰退擔憂加劇，對中國商品的全球需求不斷降溫，許多經濟學家對中國經濟持續改善不抱希望。