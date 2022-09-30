影帝梁朝偉在亞洲影壇有非凡成就，許多藝人都把他當偶像崇拜追隨，今年4月日本男神妻木夫聰就曾炫出兩人同框照，還興奮直呼「不敢置信」，開心追星成功；驚喜的是，昨（9/29）日妻木夫聰再度上傳和梁朝偉肩並肩合照，今年滿60歲的梁朝偉滿臉皺紋，仍流露成熟男人味，讓網友看呆。

梁朝偉今年6月滿60歲後，戲劇作品沒減少，還是有多部電影待上映，外界都相當好奇他的近況；昨日日本男神妻木夫聰突然在IG發文，上傳和梁朝偉同框的一張黑白照，寫下「再會、reunion、重逢」，且標記「#tonyleung」，分享再度和偶像私下聚會畫面，從畫面中看出他有多滿足。

而有別於兩人4月的合照，梁朝偉頭髮長了一點，笑起來臉上佈滿皺紋，有種歷經歲月的滄桑感，不過，卻掩蓋不住他成熟男人魅力，黑白濾鏡中也自帶巨星光環；許多影迷被梁朝偉60歲真實狀態驚呆，覺得他越老越有魅力，相當期待他之後新作品。

其實梁朝偉愛妻劉嘉玲曾透露，梁朝偉是個很享受寂寞的人，隨時能一個人飛到日本住好幾個月，「他要有私人空間，我就給他囉，和他相處真的要有很大包容心」；所以梁朝偉近期現身日本，也不算是稀奇的事。