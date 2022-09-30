「富貴吉祥八角碗」上雄糾糾的「帶路雞」映立碗前相當討喜，寓意「起家．富貴」(于家麒攝)

「富貴吉祥八角碗」瓷器禮盒包裝喜氣，非常適合送禮，歡迎至金門陶瓷廠參觀選購(于家麒攝)

陶瓷廠也首次推出金門官窯限定款的5公升罈裝58度高粱瓷瓶酒，民眾可客製化在瓶身燙金題字，而且「一瓶即製」(于家麒攝)

譽有全國唯一「官窯」璿名的金門縣陶瓷廠近期推出極具復古風的新品「富貴吉祥八角碗」瓷器禮盒，雄糾糾的「帶路雞」映立碗前相當討喜，寓意「起家．富貴」，加上包裝喜氣，非常適合送禮，一推出就造成民眾搶購。

富貴吉祥八角碗是早期南方民間普遍傳統流傳的家庭用品，尤其盛行於廣東、閩南及東南亞華僑地區，而南方民間「雞」代表著一天的開始，在金門從早期至今，於民俗上仍保有入新厝時會帶隻大公雞入厝，謂帶路雞及起家(雞)，而舊時的富貴吉祥八角碗還會作嫁奩，喻意夫君興家富貴。

金門縣陶瓷廠長何桂泉表示，這次推出的復古八角碗，大公雞旁左有大牡丹，右有大蕉葉意味深長：公雞一鳴天下曉，八角猶見八方財，牡丹開花見富貴，象徵『功名富貴』；而芭蕉葉特別畫大，諧音『大葉』，加上閩南話的『雞』與『家』同音，畫中意為「興家立大業，功名富貴」。這款「富貴吉祥八角碗」單件碗NT：350元、二入精裝禮盒(碗、筷、匙) NT：1399元、六入精裝禮盒(碗) NT：2100元，已引起民眾搶購。

此外，陶瓷廠也首次推出金門官窯限定款的5公升大器罈裝58度高粱瓷瓶酒，以牡丹花公版為主題，雍容華貴非常大器，民眾可客製化在瓶身燙金題字，而且「一瓶即製」(8500元/瓶，運費另計)，非常適合送禮或居家擺設，有興趣的民眾歡迎至金門陶瓷廠參觀選購，相關訊息也可上網查詢(https://kmcf.kinmen.gov.tw/cp.aspx?n=51F094346D926D9C)。