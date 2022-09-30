炫麗火舞、特技雜耍等精彩表演，觀眾看得目不轉睛。（蔡培慧競選團隊提供／楊靜茹南投傳真）

《火焰劇場：火爾摩莎FIREMOSA》演出，讓台下近1500名觀眾驚呼連連。（蔡培慧競選團隊提供／楊靜茹南投傳真）

紙風車劇團讓靜謐茶鄉，變得熱鬧非凡，觀眾意猶未盡要蔡培慧多辦幾場。（蔡培慧競選團隊提供／楊靜茹南投傳真）

民進黨籍南投縣長參選人蔡培慧返鄉十分重視童藝術教育，幾乎年年邀紙風車劇團到南投表演，這次劇團在名間鄉松柏嶺演出《火焰劇場：火爾摩莎FIREMOSA》，博得台下近1500名觀眾笑聲不斷，原本靜謐的茶鄉，今晚特別熱鬧，散場時蔡培慧站在門口歡送鄉親，孩童意猶未盡說：「菜頭粿姐姐，我下次還要看菜頭哥哥的火舞。」

《火爾摩莎FIREMOSA》描述16世紀葡萄牙人初次到福爾摩沙的故事，劇團演員逗趣演出，逗得台下老的、小的哈哈的笑，加上炫麗火舞、特技雜耍等精彩表演，觀眾看得目不轉睛，驚呼、掌聲不斷。連立委羅美玲、南投縣議員轉戰角逐名間鄉長的陳翰立、魚池鄉長劉啟帆等人均到場和鄉親同樂。

蔡培慧說，感謝松柏嶺受天宮熱心公益，聽到紙風車劇團要來表演，二話不說應允出借停車場，讓名間及鄰近鄉親能同樂，一起欣賞藝文表演。

松柏嶺受天宮主委陳登岳盛讚：「除了廟會，松柏嶺難得有這麼多人，可見紙風車魅力驚人！」他指稱蔡培慧不僅重視偏鄉人文藝術，也很重視偏鄉交通，像受天宮前步道及三崙村農路都是蔡培慧促成改善，讓鄉民行得更安心。

「我十分佩服蔡培慧的執行力。」陳翰立細數，他認真問政、為名間爭取建設，像八卦山旱灌水利工程、鄉內農水路，弓鞋國小、名間國中等多所學校的操場或廁所等，都是蔡培慧擔任行政院中辦執行長期間促成，「未來我當鄉長，蔡培慧當縣長，同心協力為名間建設大升級」。