1名女網友高中時遇到初戀男友，一路陪伴對方渡過許多事，就連男友家道中落，她也選擇休學供對方唸書，並生下1個孩子，男友承諾她會結婚卻一再拖延，如今男友研究所畢業找到好工作，她才驚覺男友已和老闆女兒偷偷訂婚，最後她選擇讓步，結束8年感情，28歲的她決定帶著孩子從新開始。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她與男友高中時交往，對方是她的初戀，原本男友家境小康，但大二時因為男友父親幫人作保，全家竟拋下兒子跑路，原PO不忍看男友休學工作，她選擇自己休學到電子廠上班供男友讀書，一直到對方研究所畢業，她還生下1個孩子，她的家人則不斷勸她快結婚求個保障，但男友一直拖著，還說已婚身分不好求職，於是原PO一直等待。

不過如今男友順利找到好工作，該女網友卻崩潰發現男友偷偷與老闆的女兒訂婚了，而男友的母親也現身把她趕出租屋處，而她也從男友口中的「老婆」變成「貴人、好友、姐姐」，她無奈PO文「我笑了，原來少了一紙婚約，我連前妻的身份都沒有」她說如今已流不出淚，在對方身上花了8年，如今她28歲選擇重新來過，最後附上對男友的新婚祝福。

其他網友留言「真心希望你能走得出來 感覺你是個善良的女生 記得多保護自己一些」、「是不是應該讓老闆和老闆的女兒知道真相，不然的話或許將來會多了一個受害者」、「恭喜妳解脫了」、「你還年輕，看的開不是每個女人都可以做到的，我很佩服你」、「真的好正面...正面到不可思議，真的辛苦了」、「沒讓老闆知道他未來女婿是這種垃圾，真是可惜了」。