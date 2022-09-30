000元的屏東水產料理。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府與枋寮區漁會合作，於即日起至10月31日，舉辦「枋寮石斑魚祭活動」，活動期間民眾前來枋寮8家合作餐廳消費，只要點購石斑魚相關料理不限金額，就有機會10元享用價值5000元的屏東水產料理，另有3萬個超值獎項，想要一嚐屏東水產美味的民眾，心動不如行動，來趟屏東石斑魚美食之旅，來產地吃美食、拼手氣。

枋寮是石斑養殖最主要的產地，為強化地產地銷，屏東縣政府與產地餐廳業者合作推出了石斑魚祭活動，透過有效的行銷推廣活動，讓石斑魚重回台灣民眾的關注，屏縣府與枋寮8間餐廳合作，包括尼羅河海景親子餐廳、椰們海景餐廳、阿達漁港餐廳、高興餐廳、阿東海鮮餐廳、港邊餐廳、阿萬海產店及輝鴻海產店，各家皆推出拿手石斑魚料理，除了闔家一同享用的桌菜餐點外，也有推出個人套餐的組合，不管是闔家享用或是個人美食品嚐，枋寮石斑魚祭一次滿足您的需求。

屏縣府今年更積極輔導養殖漁戶，生鮮魚產品即時包的概念，改以小包裝分切的方式，讓民眾無需動手處理生鮮魚產品，打開包裝即可下鍋烹調，枋寮漁會也推出了石斑魚禮盒，活動期間可於8家指定餐廳掃描活動QR Code，上網訂購即可宅配到府，同時還可獲得石斑魚祭活動刮刮卡，幸運的話還能10元銅板價，享受價值一整桌的石斑魚美食料理。

除此本次活動也有多項好康優惠，刮刮卡現刮現折抵，10元整桌好料優惠大獎外，也有多項餐點折扣優惠的獎項，這麼多優惠的好康，趕快來趟枋寮石斑魚祭，感受屏東多石度的熱情，來趟枋寮石斑魚祭活動之旅，絕對值回票價的屏東石斑魚美食饗宴!