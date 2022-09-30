1名人妻臉書發文，她很討厭她的大姑，但在她拔完智齒感受到身體因疼痛造成的巨大不適後，想起大姑今年5月差點因為心臟病發離世，她便感悟很深，撇下怨很和大姑講了快1小時的電話，她表示平安就是福，並發文直呼：「生病時才知道怨恨別人並不會帶來好處，希望大家平安」，貼文一出引起熱議。

1名人妻於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，她非常討厭她的大姑，但聽聞婆婆說「大姑五月份心臟有問題差點走掉」，她於今天拔完智齒後，心中便一直掛念著對方，她搜尋手機通訊錄，在封鎖聯絡人地方發現大姑號碼，便打電話和對方聊了快一小時，原PO感性發文寫到：「其實平安就是福，真的！」

她表示，人生病時才知道怨恨別人並不會帶來好處，反而更負面，雖然不能完全放下過去種種傷害，但還是希望大家平安，並於文末直呼，過去就不要再記住，從現在開始好好過生活！原PO勉勵大家：「遇到不合理要求，該回嘴就要回嘴，而不是隱忍！」

文章曝光後網友們紛紛流言直呼：「吵吵鬧鬧才是一家人，能互相諒解是好事！祝福妳一定會幸福快樂」、「摒棄前嫌，互相諒解，珍惜未來的每一天很重要」、「以德抱怨也是放過自己超棒的，娘家媽媽.伯母也是很好的身教」、「人生苦短，笑笑一天又過去了」、「版主好棒」、「有緣才會成為一家人，不管好緣或是惡緣，都是功課，這是我在婆家近30年來的感想」。