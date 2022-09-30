國民黨台北市議員王鴻薇。 （資料照片）

對於張善政參與9月25日在中壢藝術館舉辦的公開活動「重陽敬老藝術展演」，國民黨台北市議員王鴻薇指出，鄭文燦和鄭運鵬也參加看起來是一個里的活動，那個獎品是液晶電視，真的很「高大尚」，桃檢辦不辦？

張善政參與9月25日，在中壢藝術館舉辦的公開活動「重陽敬老藝術展演」，張善政說獎金、獎品都不是他提供的，活動也不是他辦的，指導單位還是桃園市政府文化局，當天他只是一個客人、來賓，應邀上台，這在地方上或日常社區活動都很普遍。

張善政痛批，當媒體自甘淪為打手，介入選舉抹黑在野黨，為打壓對手無所不用其極，「真是讓人笑掉大牙！」如此栽贓杜撰，民進黨還有什麼事情做不出來？

國民黨台北市議員王鴻薇今也在中天電視《大新聞大爆掛》節目中指出，台北也很多類似的活動，有些里長或社區發展協會也請議員提供2個到3個抽獎的獎品。

王鴻薇直言，如果張善政有問題的話，全台灣很多候選人不分藍綠白通通有問題。更何況張善政不是提供獎品的人，是參加活動別人請他代為頒獎。

王鴻薇強調，同樣的標準，鄭文燦和鄭運鵬也參加看起來是一個里的活動，那個獎品是液晶電視，真的很「高大尚」，桃檢辦不辦？吭都不敢吭一聲，國家機器動得非常離譜。