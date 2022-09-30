《全明星4》製作單位證實替補選手為「小金城武」涂善存。（三立提供）

台視、三立《全明星運動會4》藍隊的吳珝陽日前被拍到疑似受傷無法走路，由助理揹著離開的畫面，製作單位今（30日）證實吳珝陽因自主練習受傷而退賽，已確定由「小金城武」涂善存加入。

吳珝陽今年從200人中入選《全明星4》，先前受訪時透露去醫院檢查發現自己肋骨、手都有骨裂，而教練、領隊、製作人也有提醒進入這比賽，要學會如何與傷共存，因為根本沒時間修復。他也曾在IG表達對藍隊的愛，表示想和隊友們共同努力，並肩作戰的決心，「我知道我的能力沒有別人好，但我可以做的就是盡力去練。」如今因傷決定退賽，令人感到可惜。

而替補的涂善存平時就有運動習慣，擅長籃球、桌球、排球以及羽球等運動，他雖然曾經是運動員，但突如其來的加入，身體還沒來的及適應高強度和密集的各種訓練，前幾天肌肉痠痛的程度真的是連下床都需要努力，也明白所有參加的藝人們前期是多麼不容易，敬佩大家的毅力及努力，希望自己的身體能夠用最快的速度跟上的大家的狀態。