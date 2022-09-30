國民黨高雄市長參選人柯志恩30日在夢時代旁廣場舉辦「柯志恩大家族誓師大會」，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等藍營大咖均到場站台，這也是北、中、高藍營市長參選人首度同台大型造勢晚會，現場擠進上萬人，場面相當盛大。

柯志恩表示，高雄市長陳其邁喊出2年拼4年，但捷運小港林園線可行性評估、岡山路竹線第二階段綜合報告、捷運黃線還有雙語教育、青年創業基金、Ubike 2.0都是由前市長韓國瑜完成，陳其邁說前朝沒做事情一點都不公平，民進黨在高雄執政20年，但都沒把高雄變好，反而好的都是民進黨，即便知道這是很艱苦的戰役，但她不會怕，也會承載著大家的夢想，帶大家過上好日子。

柯志恩指出，這2年高雄少了4萬年輕人，如果再4年不知道高雄會剩多少青年，她最近去菜市場、夜市，許多攤商都會跟她說加油，因為日子真的很難過。菜市場賣菜的長輩跟她說，一定要把高雄翻轉過來，這些都是高雄民眾對柯志恩的期待。

侯友宜表示，前幾天板橋有大批里長說要拍影片幫柯志恩打氣，一問之下，才知道柯志恩3年前到板橋參選立委時，不畏艱辛拜訪每位里長，還提出具體方法解決里長們的困擾，甚至敗選後，仍然回到板橋關心大家，她就是最符合南部重情重義個性的女性代表。

侯友宜表示，柯志恩人如其名，有志氣又勇敢，先前在大家最困難的時候她來到板橋勇敢擔起重任，現在同樣在高雄這麼艱困的選區挺身而出，大家應該力挺勇敢知恩又帶有台灣人情味的柯志恩。

盧秀燕則提到，柯志恩有3點跟她很像，她們除了都拿過金鐘獎，也都是立法委員出身，另外，她們也都是最勇敢的母親，因此，她相信柯志恩如果當市長，一定會像守護自己家庭一樣認真守護高雄，所以她專程到高雄來向大家推薦柯志恩，希望高雄也能夠產生1位媽媽市長。