意外！先前競爭激烈的離岸風電第三階段區塊開發第1期選商，今截止收件，結果有6家開發商、11個風場申請，這比先前預期9家、20風場少很多。由於首期容量規則限制，須分配不同6家，因此等同最後是「同額競選」，人人有獎。

但這也讓先前預估有廠商會祭出破天荒「0元」搶標，機率大為降低。由於傳官方有警告廠商注意成本風險，加上開發商送件時，多少也知道有競爭者會打退堂鼓，因此後來有共識不打0元流血戰。不過，因不知是同額競選，每度競標價低於1元仍有機會。

原本手握5風場的離岸風電龍頭沃旭能源，今截止收件後主動發出聲明，證實自己最後未送件，讓人大感意外。沃旭能源亞太區總裁古沛明以「高通膨」與「高利率」為理由，指出評估當前競標規則所設的限制，現階段無法使風場專案具可投資性。

經濟部表示，截至9月30日，區塊開發備查申請案件數共41案，經8場聯審會，同意核發備查23案，其中20案已通過環評，可參加選商。今日收件截止，統計共有11個風場親送申請案。

申請的6家涵蓋本土、美洲、歐洲等業者，經濟部能源局無法說明哪些廠商送件。不過據了解，扣除沃旭與風場有爭議者，6家應為哥本哈根基礎建設基金（CIP）、天豐新能源(前德商達德能源)、上緯新能源、台亞風能、北陸能源與捷熱能源。有的廠商送出3座風場，合計11座，位置多在苗栗、台中與彰化。

依據離岸風電區塊開發場址申請要點，首期釋出3GW(百萬瓩)容量，但單一家被規定上限不超過500MW(千瓩)，也是外界認為會有6家業者出線原因。審查得過兩關，先「資格審查(財務、產業關聯性)」，後「競價評比」，也就是資格符合後，低價者得標，預計今年底前開標。入選開發商需於2026、2027年年完工併網。

對於最後送件未如預期，並有開發商指通膨、升息難獲利投資，經濟部能源局組長陳崇憲說：「各家業者有個別考量，只能尊重」。按照流程，對申請者先進行履約資格審查，然後比價格高低。

至於現在出現同額競選，如有廠商要求取消國產化加分項目，是否可以調降標準？陳崇憲強調，遊戲規則已訂，不會更改。

一位風電業者指出，大咖沃旭臨時退出，是否帶動其他參與的外商總部重新評估專案，也認為現在投標利潤過低，後續採消極棄標，值得關注。