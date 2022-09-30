香港籍19歲鍾姓女大學生在台北市萬華區龍山寺的廁所內身亡，對此陸委會晚間表示，已責成香港辦事處儘速依校方及鍾生家屬需求，盡全力予以協助，我主管機關亦在第一時間已核發家屬來臺入境許可證。鍾生家屬將於今日先後抵臺，倘在臺期間有任何需本會協助事項，將依其請求傾力配合辦理。
警方到場勘驗後，調閱監視器查出死者約於昨日上午11時許進入寺內，接著獨自走進地下室的女廁，隨後便未再離去，初查無外力介入跡象。
香港籍19歲鍾姓女大學生在台北市萬華區龍山寺的廁所內身亡，對此陸委會晚間表示，已責成香港辦事處儘速依校方及鍾生家屬需求，盡全力予以協助，我主管機關亦在第一時間已核發家屬來臺入境許可證。鍾生家屬將於今日先後抵臺，倘在臺期間有任何需本會協助事項，將依其請求傾力配合辦理。
警方到場勘驗後，調閱監視器查出死者約於昨日上午11時許進入寺內，接著獨自走進地下室的女廁，隨後便未再離去，初查無外力介入跡象。
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