就在稍早普丁證實奪走烏克蘭4州領土，隨後烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)發文表示，正式提交加速入會北約的申請。

綜合《基輔郵報》(Kyiv Post)、烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，稍早烏克蘭總統澤倫斯基正式提交緊急加入北約的申請，以回應普丁隨意奪走領土的行徑。他表示，「今天，我們在首都基輔，為整個自由國家共同體邁出決定性的一步。我剛結束跟國安會的會議、得出3項重大決定，一、壯大烏克蘭和趕走侵略者才能恢復和平；二、準備好和俄羅斯談話；三、將我們實際取得的一切合法化，在保護整體社區安全下，加速入會程序，同時這對我們來說相當公平。」

「正是因為這裡，烏克蘭，我們歐洲-大西洋社區的價值獲得真正的能量，為自由而戰的國家，以及在這場戰鬥中提供幫助的國家。無庸置疑的是，我們是盟友，我們完成了通往北約的道路，這對烏克蘭來說是事實。看到芬蘭、瑞典的成就，我知道這是可能的…」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天(30)正式宣布，將烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）4州納入版圖，稱「俄國有4個新地區」。