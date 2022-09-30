美國通膨及貨幣政策緊箍咒讓全球股市波瀾再起，國人青睞的科技、大中華等市場波段跌幅不輕，不過，仍有資金逢低透過定時定額布局，帶動相關基金8月申購筆數逆勢增加。

根據投信投顧公會統計，8月跨國投資股票型基金定時定額筆數明顯增加的基金主要以科技主題、大中華及大陸A股、美國股票型為主，此外，第三季以來行情震盪走高的印度基金亦有入榜。

復華投信表示，不少投資人都想等市場落底或漲勢確立再進場，但金融市場瞬息萬變，建議透過定時定額等投資方法紀律投資，藉由機制分散風險，並在市場相對低檔時累積更多基金單位數，一旦行情反轉向上，將可提高投資效率。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽指出，美國聯準會官員持續重申鷹派政策態度，影響市場資金持有風險性資產意願，造成股市表現震盪。目前那斯達克指數本益比回落至10年平均，待不確定性因素緩解及聯準會升息態度轉向後，隨市場情緒修復，有利資金回流科技成長題材。

復華全球大趨勢基金經理人王博祺表示，因應通膨壓力居高不下，全球央行正處於升息週期，配置上除了長線看好的科技股之外，將均衡配置於內需消費或者生技等防禦性類股以控制下檔風險。