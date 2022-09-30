大陸經濟總體延續了恢復發展態勢，通膨低於預期使政府能在貨幣、財政政策上提供更多的刺激，投信法人預期，大陸政府將加快增加投資，以投資促進消費，並擴大信貸需求。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，當前A股持續調整、成交量降至低位，一方面資金觀望情緒濃厚，另一方面國慶長假即將來臨，市場交投清淡，預計二十大召開政策形勢明朗後，市場信心有望再受提振。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示，大陸經濟景氣衰退開始進入逐底的階段，短期仍有波動的現象，因疫情導致消費疲弱，以及房地產市產需要更長時間消化，不過二十大已定於10月中舉辨，可望帶給市場信心，看好會議後的股市表現。

先機中國基金投資組合經理車強指出，大陸預料將持續在疫情防控與經濟成長之間拿捏平衡，因此短期內可能會對大陸股市帶來些許不確定性。

儘管如此，大多數的負面情緒已反映在股市評價之上，且大陸從第二季初便開始逐步推出有利的內需刺激政策。預期各項貨幣與財政政策料將有利於大陸經濟復甦。

而且，地方政府料將推出各種「穩經濟」的刺激方案，其中包括減稅、刺激消費、延長社會保險費用的繳納寬限期、鼓勵放款、穩定供應鏈、以及擴大基礎建設投資。儘管這些刺激方案得過一段時間才能產生經濟效益，但是只要內需消費回溫，大陸企業獲利料將隨之復甦。

因此，車強指出，對於那些能夠受惠於長期利多政策、評價低廉、具備穩定現金流量、且擁有高成長能見度的大陸企業寄予樂觀期待。目前大陸股市的評價已打底完成，且南下資金經由滬港通穩定流入，因此後續的下檔空間有限，並為長期投資人開啟進場布局的機會，藉此逐漸建立大陸股票投資部位。