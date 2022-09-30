美國通膨降幅不如預期，投資市場再度掀波。投信法人認為，短線台灣股市將因消息面持續波動震盪築底，布局仍以均衡配置為宜，以因應後續市場的不確定性。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，大盤近期較難有明顯動能，將以中小型個股或題材族群表現為主，可留意仍具產業競爭力的半導體供應鏈、汽車電子、IP矽智財、以及電子紙、替代能源等長線趨勢題材。

復華投信指出，短期股市仍將維持震盪整理，建議等待通膨持續轉弱或經濟動能落底回升跡象再行加碼持股，當前亦可逢利率高檔布局信用風險較低的債券，獲取收益率並藉此資產配置，平衡投資組合風險。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，今年來在高通膨、主要央行升息下，台股表現震盪，不過在台灣企業競爭力仍強勁，今年第四季選舉題材發酵，加上過往來看第四季為台股產業旺季，後市表現仍不看淡，短線的回檔也令評價面優勢浮現，不失為中長線投資布局契機。

同步考量國際不確定性猶存下，高息股除了為投資組合帶來穩定的收益，其跟漲抗跌特性也是面對波動環境下的優勢之一，且根據統計回測，臺灣精選高息指數在過去五年第四季平均表現為6.2％，更勝大盤，各年度來看可觀察到其具備跟漲抗跌特性，相關的台股高息ETF為現階段投資人既想參與台股行情，又想兼顧收益與資產配置需求之建議標的。