觀察近期非投資等級債市最新利息保障倍數，也就是衡量企業的償債能力的指標，可明顯看到非投資等級企業的財務體質是2008年以來最佳水準、更遠優於2009年以及2020年兩度景氣衰退期。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，企業償債相對無虞也反映至8月底非投資等級債券違約率約當1％，仍遠低於長期均值的3.6％之下、違約債的回復率更高達60％以上，遠高於長期均值的39.9％，顯示目前企業財務體質仍相當健全。反觀目前全球非投資等級債券指數殖利率水準接近9％，是2015年升息以來的相對高點，儼然形成一個相當好的投資時機。

富蘭克林旗下西方資產團隊投資長暨美盛美國非投資等級債券基金經理人肯尼思．里奇預期，隨著供應鏈瓶頸趨緩、實質可支配所得下滑而使消費放緩、房價漲勢趨緩，將有利緩解通膨持續上行的壓力，預期多數國家通膨將在下半年趨緩。