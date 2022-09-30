realme上週亮相新機realme 9i 5G後，宣布新添記憶體規格，推出4GB RAM＋64GB ROM版本，搭配中華、台灣大、亞太的5G資費方，月付599元、綁約30個月，手機990元帶回家。

realme表示，9i 5G將音樂元素融入手機設計，以獨特的光碟片紋理設計與星空粒子，透過光澤金、搖滾黑雙色復刻搖滾概念，搭載聯發科天璣810 5G處理器、5000萬畫素三鏡頭與最大1TB的記憶體擴充。

而為提供更多的選擇，realme表示9i 5G再添新記憶體規格、推出4+64GB版本，售價6,990元，攜手中華、台灣大、亞太5G資費，月付599元並綁約30個月，手機990元帶回家，realme 9i 5G 4+64GB版本將於10月13日起陸續於電信門市上架，6+128GB版本電信通路則於30日在遠傳電信獨家開賣。

另外，realme也宣布9i 5G上市月加碼優惠《9i去看REALIVE》，即日起至10月31日購買9i 5G、完成新機開通並至官網登錄，即有機會抽到《周湯豪REALIVE台北小巨蛋演唱會》VIP雙人套票。