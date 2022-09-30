立委陳椒華驚爆鏡電視創辦人裴偉透過總統府、行政院高層關係，向國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥施壓通過執照審查，引發軒然大波。立委蔡壁如已向法務部檢舉鏡電視申請執照過程涉及不法，法務部30日接獲檢舉資料，發交士林地檢署調查。據悉，檢方預計下周簽分「他字案」，指派專案檢察官偵辦此案。

目前鏡電視涉及兩起疑似不法案件，分別由台北、士林地檢署進行調查。除了法務部針對立委檢舉資料，發交士林地檢署之外，另鏡電視前董事長陳建平質疑鏡電視內部有諸多非常規交易，向台北地檢署告發鏡電視創辦人裴偉涉嫌違反《公司法》、《刑法》背信罪。北檢已將裴偉列為「他字案」被告，上月亦首度以告發人身分傳喚陳建平出庭說明。

今年1月19日，鏡電視拿到NCC近十年來的首張新聞台執照，外界盛傳背後有政治勢力介入，且因董事長一再更換，引發各界質疑。

陳椒華日前提出吹哨者的錄音檔，指控鏡電視取得執照過程，疑有府院高層介入施壓，錄音檔顯示裴偉向大股東表示，行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過鏡電視執照，英系要角洪耀福也去跟陳耀祥說「這個是總統旨意，誰來做行政院長都還是要做的」。

雖然蘇貞昌與總統府、鏡電視對此都予以否認，府院強調沒有涉入其中，鏡電視則表示錄音檔遭惡意剪接，不排除提告，但仍難消各界疑慮。

另民眾黨立院黨團日前公布鏡電視通過申照前，於內部會議商討對策的完整錄音檔，出席者包括裴偉、鏡週刊總編輯廖志成、曾任NCC機要祕書的律師黃馬煜等人，討論到裴偉在擔任「停雲管理顧問公司」董事長期間，自己付給自己每月150萬顧問費等情事。

蔡壁如認為鏡電視與鏡週刊之間存在諸多違法事證，且鏡電視在申請執照的過程充滿欺騙，29日寄出資料，正式向法務部提出檢舉，請求依法偵辦，釐清真相。

法務部30日接獲蔡壁如檢舉資料，由檢察司轉交給鏡電視的轄區地檢署偵辦。由於鏡電視位於台北市內湖區，因此法務部發交給士林地檢署偵辦。