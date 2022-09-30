國民黨桃園市長參選人張善政秀烤肉手藝。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政表示，非常珍惜每次與年輕人接觸的機會。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今晚在楊梅舉行「青年夜話」青善露營趴，與多位年輕朋友一起烤肉、面對面交流，大玩真心話大冒險，透露不為人知的祕密。張善政談及太太「善嫂」，昨寫下一篇短文，以參選人妻子視角透露每天活在「驚悚」日子中，心中壓力大，但夫妻倆感情深厚，不會相信外界抹黑，包容又支持令他感動。

張善政今晚在露營趴秀烤肉手藝，與現場年輕人玩起真心話大冒險，張說，過去在美國經常烤肉，回台後幾乎就沒烤過，他非常珍惜每次與年輕人接觸的機會，據說今晚準備許多無所不用其極的問題，感到相當期待。

眾多問題中，被問及與小孩意見相左時如何處理？張善政說，若吵架爭執2人就要暫時分開各自冷靜，其實當初參加選舉，妻子與小孩一開始都持反對態度，但身為家人只好承受犧牲。

張善政提到，「善嫂」昨晚在Line上面寫了一篇短文，內容提及自從善哥被徵召後，每天都活在「驚悚」的日子裡非常難過，每天看新聞都不知會看到什麼事，心裡壓力很大，不過還好與善哥感情超過35年，讓她十分有信心，不會相信抹黑內容，現認為能出來選舉為桃園服務非常好。

張善政說，文章一出令許多人看了相當感動，許多好友紛紛留言安慰，才懂得原來身為參選人的妻子，尤其又面對敵營打壓和抹黑，壓力會如此巨大，心路歷程非常辛苦，但還是給予支持與包容，令人感動。

面對晚會頒獎爭議，張善政也感嘆，中秋節那陣子，各參選人跑很多場晚會，去現場慰勞大家是應該的事，呼籲選戰「不要在這上面繼續做題目了」。