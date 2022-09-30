彰化銀行響應政府振興經濟政策，協助提升國內民生消費動能，今年以來已推出十多檔商圈、夜市消費優惠活動，近期持續以行動提振買氣，與新北產業園區合作推出台灣Pay優惠活動，鼓勵民眾使用無接觸支付工具，安心消費又能享受優惠回饋。

「來五股新北產業園區 台灣Pay享20％回饋」活動期間自2022年10月1日至12月31日止，凡民眾在新北產業園區活動店家消費使用「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)支付，可享20％之現金回饋(非即時回饋)，單筆消費回饋上限新臺幣300元，每卡號/帳戶於活動期間回饋上限3,000元，本活動回饋總金額上限47萬元。

新北產業園區位於新北市五股區，為經濟部工業局所創辦的國家級工業區，目前園區約有1,600間公司，從業人員35,000人，用餐時間人潮絡繹不絕。園區內有上班族最愛的文青風咖啡廳，如六號角落，不僅是咖啡廳，同時也是網美攝影棚。德克莎拉早午餐的「打拋豬肉飯」，更是網友強力推薦必吃餐點，每日純手工現炒自製限量供應香辣下飯的打拋豬肉飯，再淋上半熟蛋液，就是內行熟客必點的美味料理。

彰銀表示，防疫樂活使用「台灣Pay」消費不接觸現金，降低病毒傳染機會，還能享有高額回饋優惠。此外，消費者於年底前使用台灣Pay消費，可額外再享2％等值紅利點數回饋。