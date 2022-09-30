離岸風電第三階段區塊開發選商截止，與第二階段遴選場址最大不同在於，訂出國產化25項必做項目，未來發現有未落實情況，經限期改善，且落實數量不足情節嚴重，將加重罰款，且以逐項加總計算。另外在自主承諾加分項目，若因不可抗力且超過改善期限，最重將被解除行政契約，喪失風場開發資格。

根據區塊開發選商辦法，開發商有必做國產化任務，開發商在25項關鍵發展項目落實數量應達申設容量60％，其餘40％採加分機制。值得注意的是，區塊開發選商過程中，新增必須提交產業關聯性資料，包含開發商與供應鏈簽訂合作契約等內容。而海事工程服務及工程設計服務另行規範，門檻可下修。海事工程服務包括水下基礎及風力機安裝、輸出海纜鋪設、運維作業等，要求以本國籍優先；工程設計服務如海上變電站、海纜鋪設等，國內公司參與比例應不低於50％。

能源局說，這次在行政契約裡有明訂關鍵項目達成狀況，如果發現有未落實情事，通知開發商限期改善，在期限內完成改善者不予計罰；超過改善期限、但在3個月內完成改善者，須繳納違約金，約金計算是以百分之三的履約保證金(逐項加總)，相當於一項違約起跳就會遭罰3000萬。

若是超過3個月仍未改善，將會祭出更高額罰金，能源局訂出相關罰金計算規則，25項關鍵技術都有專屬每項成本比重，因此以比重最高的水下基礎項目為例，超過改善期且3個月仍未改善，單項違約罰款就達2.376億元。

能源局強調，若是開發商在產業關聯性「惡意交白卷」，經由產業關聯性審議會審定後，將依行政契約罰則開罰，且加重最多乘以6倍，並且會在下一期選商時，列為扣分項目，迫使開發商必須完成相關產業關聯性任務。

值得注意的是，就這次行政契約當中，明定產業關聯執行方案所承諾加分項目的履行狀況，若因不可抗力或不可歸責事由致未達原承諾之情形時，經濟部通知開發商限期補正，補正得另擇其他加分項目替代，但開發商逾期未補正或補正未達原承諾分數時，最重得解除契約，相當於喪失開發資格。